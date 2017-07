舊金山舉行投資移民博覽會 華人出席者多（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山週四週五一連兩天舉行一個EB-5 投資移民博覽會,邀請了不少講員及活動贊助商出席,不過因為投資移民議題目前廣受爭議,主辦方禁止一切媒體採訪。

由EB5 Investor雜誌主辦的EB-5投資移民博覽會,在舊金山聯合廣場Westin St. Francis酒店舉行,出席者必須事先經過EB-5 investor網站登記才被允許入場,並謝絕所有媒體採訪。

出席活動的主要有精通投資移民的知名律師、區域中心或項目發展商、高層級移民機構代表、地產投資者等,當中有不少來賓是華人,而最具重量級的講員則是共和黨籍德州聯邦參議員Ted Cruz。

EB-5是美國投資移民簽證,根據現行規定,任何外國投資者只要在美國投資50萬美元做生意,並創造至少10個職位,就可取得這個被稱為”黃金簽證”的EB-5投資移民簽證。

據美聯社的報導,過去10年,超過10萬華人在世界各國透過申請黃金簽證,共投資240億美元,僅在美國就有超過4萬華人共投資至少70億美元。

分析人士指出,很多華人喜歡投資地產項目,因為只要花50萬美元,不論是酒店、商住辦公大樓等,就可為全家人取得移民簽證,這也是EB-5簽證備受爭議的原因之一。

過去4年,涉嫌EB-5簽證的欺詐案件就涉及超過10億美金。

儘管如此,特朗普總統仍簽署法案,同意延長EB-5簽證計劃,不過聯邦當局已考慮可能將投資金額提高一倍至100萬美元。

