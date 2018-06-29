活得更健康：年輕人過重或肥胖飲食失調機率高（視頻）

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【KTSF 嚴劍蓉報導】

一般認為體重過輕的女性，有飲食失調的風險最高，但最近一項研究發現，過重或肥胖的年輕人，有飲食失調的機率比瘦的人高一倍。

20歲的Maria Salazar兩年多前開始有不健康的飲食行為。

Salazar說：”一開始狂做運動，食量足夠但不足以增加肌肉量，體重慢慢下降，然後每天吃少一點運動多一點，最終每天減少一磅體重。”

她在短短4個月內輕了40、50磅，其後餓了太久的她，又變成暴食，之後又扣喉嘔吐，最終患上厭食症。

舊金山加大Benioff兒童醫院的最新研究發現，過重或肥胖的年輕人有飲食失調的機率比瘦的人高一倍。

研究人員分析研究全國14,000多名18歲至24歲人士的數據，發現在肥胖和超重的女性組別中，29%的人曾用不良方法控制體重，比正常體重或體重過輕的年輕女性多接近一倍，年輕男士也有類似情況。

在肥胖組別中，使用不當方法減肥的比率為15.4%，正常體重或體重過輕組別的比率少一半，而亞太裔有飲食失調的比率就比白人高。

醫生指出，有飲食失調的病人，年紀也越來越小。

舊金山加大Benioff兒童醫院醫生Jason Nagata說：”在我們的青少年和年輕人診所來的病人一般介乎12到26歲，甚至有10歲以下的兒童因飲食失調被轉介來看我們。”

他表示，社交媒體和時興自拍照，讓年輕人接觸到更多所謂的理想體型，是病人年輕化的原因。

醫生指出，不良節食方法不但減肥不成，反而可能會令人增磅。

Nagata說：”部分年輕人一天只吃一餐，不吃早餐和午餐，他們以為吃少幾餐就可以減肥，但他們可能晚餐吃很多，或吃很多小食，他們最終比正常吃的更多。”

Nagata醫生指，無論是醫生或家長，都應該認識到超重及肥胖的人，也可能會有飲食失調的問題，因此應該了解年輕人用什麼方法減肥，不良節食方法可導致嚴重疾病，甚至要入院治療。

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