活得更健康：年輕人過重或肥胖飲食失調機率高（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

一般認為體重過輕的女性,有飲食失調的風險最高,但最近一項研究發現,過重或肥胖的年輕人,有飲食失調的機率比瘦的人高一倍。

20歲的Maria Salazar兩年多前開始有不健康的飲食行為。

Salazar說:”一開始狂做運動,食量足夠但不足以增加肌肉量,體重慢慢下降,然後每天吃少一點運動多一點,最終每天減少一磅體重。”

她在短短4個月內輕了40、50磅,其後餓了太久的她,又變成暴食,之後又扣喉嘔吐,最終患上厭食症。

舊金山加大Benioff兒童醫院的最新研究發現,過重或肥胖的年輕人有飲食失調的機率比瘦的人高一倍。

研究人員分析研究全國14,000多名18歲至24歲人士的數據,發現在肥胖和超重的女性組別中,29%的人曾用不良方法控制體重,比正常體重或體重過輕的年輕女性多接近一倍,年輕男士也有類似情況。

在肥胖組別中,使用不當方法減肥的比率為15.4%,正常體重或體重過輕組別的比率少一半,而亞太裔有飲食失調的比率就比白人高。

醫生指出,有飲食失調的病人,年紀也越來越小。

舊金山加大Benioff兒童醫院醫生Jason Nagata說:”在我們的青少年和年輕人診所來的病人一般介乎12到26歲,甚至有10歲以下的兒童因飲食失調被轉介來看我們。”

他表示,社交媒體和時興自拍照,讓年輕人接觸到更多所謂的理想體型,是病人年輕化的原因。

醫生指出,不良節食方法不但減肥不成,反而可能會令人增磅。

Nagata說:”部分年輕人一天只吃一餐,不吃早餐和午餐,他們以為吃少幾餐就可以減肥,但他們可能晚餐吃很多,或吃很多小食,他們最終比正常吃的更多。”

Nagata醫生指,無論是醫生或家長,都應該認識到超重及肥胖的人,也可能會有飲食失調的問題,因此應該了解年輕人用什麼方法減肥,不良節食方法可導致嚴重疾病,甚至要入院治療。

