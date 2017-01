大風雪襲Sierra山區 一天半下7呎新雪

By

【KTSF 黃恩光報導】

美國西北部州分,包括北加州和內華達州受大風雪吹襲,嚴重影響交通,俄勒岡州南部有樹木倒塌,導致一個女童死亡。

一股強烈的冬季風暴正在影響加州、內華達州、俄勒岡州、猶他州,以至懷俄明州的天氣。

加州北部以及內華達州Sierra山區受風雪影響最嚴重,Tahoe湖一帶已經下了兩呎雪,位於Sierra東面的Mammoth Mountain滑雪場週四表示,單在一天半內,當地已下了40吋至7呎新雪。

公路巡警表示,路面結冰導致駕駛困難,只要發生一宗交通意外,就會引起連鎖效應,使路面交通陷於停頓狀態。

山區多處封路,州際80號公路部分路段也一度要封閉,在山區當局派人鏟雪避免雪崩。

另外,氣象部門也對加州與內華達州交界地區發出洪水警告,因為另一股風暴本週末將登陸,帶來暴雨。

俄勒岡州Portland市西南部強風從吹倒大樹,壓在一個住宅上,導致一名8歲女童死亡。

Medford市迎來近百年來難得一見的大雪,機場積雪達到8吋。

更多新聞:

西岸捕蟹漁民發動罷工 抗議批發商壓價

加州元旦實施多項新法 將加強槍械管制(視頻)

加州元旦日推新法 進一步規範駕駛時使用手機

Hetch Hetchy需檢查輸水系統 供水將暫停60天

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。