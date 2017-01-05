大風雪襲Sierra山區 一天半下7呎新雪

【KTSF 黃恩光報導】
美國西北部州分，包括北加州和內華達州受大風雪吹襲，嚴重影響交通，俄勒岡州南部有樹木倒塌，導致一個女童死亡。
一股強烈的冬季風暴正在影響加州、內華達州、俄勒岡州、猶他州，以至懷俄明州的天氣。
加州北部以及內華達州Sierra山區受風雪影響最嚴重，Tahoe湖一帶已經下了兩呎雪，位於Sierra東面的Mammoth Mountain滑雪場週四表示，單在一天半內，當地已下了40吋至7呎新雪。
公路巡警表示，路面結冰導致駕駛困難，只要發生一宗交通意外，就會引起連鎖效應，使路面交通陷於停頓狀態。
山區多處封路，州際80號公路部分路段也一度要封閉，在山區當局派人鏟雪避免雪崩。
另外，氣象部門也對加州與內華達州交界地區發出洪水警告，因為另一股風暴本週末將登陸，帶來暴雨。
俄勒岡州Portland市西南部強風從吹倒大樹，壓在一個住宅上，導致一名8歲女童死亡。
Medford市迎來近百年來難得一見的大雪，機場積雪達到8吋。
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