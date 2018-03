East Palo Alto男子無緣無故向兩人開槍 婦人手臂中槍

By

【KTSF】

南灣East Palo Alto市週一發生槍擊案,一名男子被指隨機向兩名人士開槍,子彈擊中其中一人,涉案男子已被捕。

警方稱,第一宗案件在Capitol大街附近的Scofield街發生,涉案男子在車中無緣無故向另一名35歲男司機開槍,之後駕駛其銀色SUV多功能車逃走,受害男子立即駕車追截。

數分鐘後,正從7-11便利店步行回家的一名婦人,被涉案男子射出兩槍,其中一槍擊中其手臂,衝力導致她整個人墮進草叢中。

正追截涉案男子的男受害人立即改為幫助中槍婦人。

警方接報後,很快在Emerson街400號路段發現涉案男子,將其拘捕歸案,同時在Hamilton大街100號起回他駕駛的SUV。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡East Palo Alto市警方,匿名舉案熱線:(650) 409-6792,電郵:epa@tipnow.org

