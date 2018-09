By

【KTSF】

中半島Menlo Park一間小學附近發生企圖強姦案,疑犯已經被捕。

警方於週一下午4點40分接獲舉報,一名33歲女子報稱,在Oak Court與Woodland大街交界,亦即Laurel小學附近,被一名拉美裔男子企圖強姦,女事主反抗並成功逃脫。

警員接報趕至現場,搜索了附近區域後,拘捕居住在East Palo Alto的19歲男疑犯Rogelio Artiga,警方認為他是單獨行動,並以企圖強姦、襲擊、綁架等罪名將他拘捕,目前在縣監獄扣查。

