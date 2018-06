By

【KTSF】

東灣東奧克蘭(東屋崙)週三發生致命槍擊案,造成1死3傷,案件仍在調查中。

警方表示,槍擊案發生在週三大約下午5時半,位於89大道夾MacArthur大道的一間小型超市。

警方收到數名民眾報案表示,聽到槍聲後趕至現場,發現有4人在超市內或附近中槍,其中一人當場死亡,另外3人送往當地醫院救治。

死者是一名18歲青年,傷者分別17、25及29歲。

警方目前未有公佈槍擊案更多的詳情,以及疑犯的資料,當局正懸紅1萬元希望市民提供線索。

