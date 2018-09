By

【KTSF】

東奧克蘭市(屋崙)一間小學附近,上週四傳出十幾發槍聲,令大批師生要緊急疏散,事件無人受傷,不過驚動整個校園,而警方正翻看閉路電視片段,希望找到開槍的兇徒,並承諾會加強巡邏。

上週四下午1時左右,在Parker小學附近發生開槍案,閉路電視畫面中,聽到傳出約7發槍聲。

警方相信槍手在一輛汽車中,向另一輛白色汽車開槍,該白色汽車之後停下,向該車還火,開了十幾發槍,事發時可聽到有學生尖叫。

一名在場的小三學生表示,教師當時叫他逃走,又感到擔心有同學可能受傷。

在場都有路過的郵差聽到槍聲後立即躲在貨車後面,該名郵差的同事表示,她當日只是來替班。

出事的小學附近並非第一次傳出槍聲,在5月時都發生過一次開槍事件,拍攝到有人逃跑。

奧克蘭校區表示,光天化日下發生這種事很叫人擔心,警方表示會調派更多警員在該區巡邏。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。