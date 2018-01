By

【i-CABLE】

在東海撞船的伊朗運油輪”桑吉輪”爆炸後沉沒,中國外長王毅向伊朗慰問。

大火已經熄滅,灰白色的油污浮在海面,面積增至58平方公里,並向北方擴散。國家海洋局在周邊海域檢查,發現個別區域水質低於內地海水水質標準的最低等級,當局已著手清理油污。

王毅致電伊朗外長扎里夫慰問,向”桑吉輪”上30位遇難船員致哀,並表示在事故發生後,當局已盡最大努力搜救,希望雙方能繼續協調善後工作。

