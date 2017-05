民眾節約用水收入減 東灣水利局7月擬加水費

By

【KTSF 歐志洲報導】

東灣水利局(EBMUD)計劃在7月1日提高水費。

加州處於乾旱期間,東灣水利局要民眾節省用水,民眾響應,但是這卻導致水費調高。

東灣水利局發言人Jenesse Miller 說:”*我們必須補回在大旱期間水銷售的損失。”

東灣水利局計劃來臨兩年調高水費,每年調高19%,140萬名用戶將受影響,這意味著每戶每個月的水費可能增加9元。

東灣居民Kimberley Barinson說:”不該再漲了,剛加過價,讓我們在加州合力節水,我們照做,怎能還受懲罰?”

東灣居民Tully Lehmany亦說:”我們左右為難,要嘛增加水費,要嘛用水過多。”

東灣水利局表示,調高水費的一個重要因素,是必須維修供水的基礎建設,這包括食水處理廠、水道和4,200英里的水管,水利局強調,不論是運輸一加侖的水,或是上億加侖的水,都必須使用同樣的運水設施。

水利局將在7月11日下午1點在奧克蘭(屋崙)的總部舉行公聽會。

