民眾節約用水收入減 東灣水利局7月擬加水費

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【KTSF 歐志洲報導】

東灣水利局（EBMUD）計劃在7月1日提高水費。

加州處於乾旱期間，東灣水利局要民眾節省用水，民眾響應，但是這卻導致水費調高。

東灣水利局發言人Jenesse Miller 說：”*我們必須補回在大旱期間水銷售的損失。”

東灣水利局計劃來臨兩年調高水費，每年調高19%，140萬名用戶將受影響，這意味著每戶每個月的水費可能增加9元。

東灣居民Kimberley Barinson說：”不該再漲了，剛加過價，讓我們在加州合力節水，我們照做，怎能還受懲罰？”

東灣居民Tully Lehmany亦說：”我們左右為難，要嘛增加水費，要嘛用水過多。”

東灣水利局表示，調高水費的一個重要因素，是必須維修供水的基礎建設，這包括食水處理廠、水道和4,200英里的水管，水利局強調，不論是運輸一加侖的水，或是上億加侖的水，都必須使用同樣的運水設施。

水利局將在7月11日下午1點在奧克蘭（屋崙）的總部舉行公聽會。

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