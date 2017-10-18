東灣居民網上發起捐贈運動 助北灣華裔災民（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

東灣有民眾響應救災，兩天內就籌募了超過3,000元，現金及大量日用品已於週日運抵，Santa Rosa的當地非牟利華人組織”紅木區華人協會”，請他們直接派發給有需要的華裔災民。

北灣發生大火後，東灣熱心民眾Coco Bao立即在微信群中，呼籲大家為災民募捐，之後從本台的報導中，得知重災區Santa Rosa市有一個協助華人災民的非牟利機構”紅木區華人協會”接收救災物資，於是於週日立即將熱心民眾捐贈的大量日用

東灣居民捐助火災災民的一卡車日用物資，以及總額超過3,200元的現金和支票，由募捐活動發起人Coco Bao和幾名義工，親自開車送到位於重災區Santa Rosa的紅木區華人協會，民眾捐助的日用品包括瓶裝水、衛生紙、嬰兒尿片、罐頭食物、餅乾、衣物及毛巾等。

協會也立即透過微信通知災民前來領取所需用品。

紅木區華人協會會長王潘瑞貽（Nancy Wang）說：”現在已經有人趕到我們協會來，來拿一點臨時的日用品。”

募捐活動發起人Coco Bao表示，得知北灣的大火令許多人失去家園時，她馬上就想為災民做些事情，於是在微信群發起募捐活動，並得到姐姐「四姐川湘」餐廳老闆的支持，讓大家可以把捐贈的日用品暫時集中到餐廳，沒想到第二天，大量捐贈品就堆滿了餐廳的VIP房間。

Coco Bao說：”你知道我當時看到那些物資的心情嗎？我特別地感動，我沒想到我的一聲呼籲，能得來這麽多熱心人的捐助。”

她說，捐助的人中還有孕婦，當得知災民需要的是全新日用品時，這名孕婦又去買新的貨品送過來，令Coco非常感動，還有很多義工幫忙分開新舊貨品，將二手物品捐到救世軍，新物品則送往災區，她和她認識的朋友「辣道」餐廳則分別捐支票1,000元和500元，其它還有現金超過1,700元。

Coco Bao說：”但是做完這件事，我雖然人很辛苦，但是心情非常好，真的，真的讓我自己感覺做了一件很有意義的事情，很開心。”

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