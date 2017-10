東灣居民網上發起捐贈運動 助北灣華裔災民（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣有民眾響應救災,兩天內就籌募了超過3,000元,現金及大量日用品已於週日運抵,Santa Rosa的當地非牟利華人組織”紅木區華人協會”,請他們直接派發給有需要的華裔災民。

北灣發生大火後,東灣熱心民眾Coco Bao立即在微信群中,呼籲大家為災民募捐,之後從本台的報導中,得知重災區Santa Rosa市有一個協助華人災民的非牟利機構”紅木區華人協會”接收救災物資,於是於週日立即將熱心民眾捐贈的大量日用

東灣居民捐助火災災民的一卡車日用物資,以及總額超過3,200元的現金和支票,由募捐活動發起人Coco Bao和幾名義工,親自開車送到位於重災區Santa Rosa的紅木區華人協會,民眾捐助的日用品包括瓶裝水、衛生紙、嬰兒尿片、罐頭食物、餅乾、衣物及毛巾等。

協會也立即透過微信通知災民前來領取所需用品。

紅木區華人協會會長王潘瑞貽(Nancy Wang)說:”現在已經有人趕到我們協會來,來拿一點臨時的日用品。”

募捐活動發起人Coco Bao表示,得知北灣的大火令許多人失去家園時,她馬上就想為災民做些事情,於是在微信群發起募捐活動,並得到姐姐「四姐川湘」餐廳老闆的支持,讓大家可以把捐贈的日用品暫時集中到餐廳,沒想到第二天,大量捐贈品就堆滿了餐廳的VIP房間。

Coco Bao說:”你知道我當時看到那些物資的心情嗎?我特別地感動,我沒想到我的一聲呼籲,能得來這麽多熱心人的捐助。”

她說,捐助的人中還有孕婦,當得知災民需要的是全新日用品時,這名孕婦又去買新的貨品送過來,令Coco非常感動,還有很多義工幫忙分開新舊貨品,將二手物品捐到救世軍,新物品則送往災區,她和她認識的朋友「辣道」餐廳則分別捐支票1,000元和500元,其它還有現金超過1,700元。

Coco Bao說:”但是做完這件事,我雖然人很辛苦,但是心情非常好,真的,真的讓我自己感覺做了一件很有意義的事情,很開心。”

