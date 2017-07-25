東灣多個城市房價不斷升 奧克蘭升幅最大（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

有報告指今年上半年東灣多個城市的房價不斷升，其中奧克蘭市（屋崙）的升幅最大，但亦有城市的房價逆市下跌。

東灣房地產協會發布今年上半年東灣房地產報告，對比2016年同期，奧克蘭市獨立屋成交價中位數78萬元，上升16%，冠絕東灣。

而華裔人口眾多的佛利蒙市（Fremont）就上升8%，到104萬元。

分析指出，東灣待售房屋庫存下跌，以及買家之間的競爭，導致價格持續升高。

Contra Costa縣西邊就稍微顯得可負擔一些，升幅排第二的San Pablo市就上升14%，到398,000元，而唯一下跌的是Richmond市，跌6%，到415,000元。

East Bay Times引述業界分析指，東灣的房地產市場雖然供應有限，價錢都很高，但是銷售情況仍然良好，只要利率仍然處於合理水平，以及灣區經濟持續強勁，這種情況會持續到年底。

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