東灣多個城市房價不斷升 奧克蘭升幅最大（視頻）

有報告指今年上半年東灣多個城市的房價不斷升,其中奧克蘭市(屋崙)的升幅最大,但亦有城市的房價逆市下跌。

東灣房地產協會發布今年上半年東灣房地產報告,對比2016年同期,奧克蘭市獨立屋成交價中位數78萬元,上升16%,冠絕東灣。

而華裔人口眾多的佛利蒙市(Fremont)就上升8%,到104萬元。

分析指出,東灣待售房屋庫存下跌,以及買家之間的競爭,導致價格持續升高。

Contra Costa縣西邊就稍微顯得可負擔一些,升幅排第二的San Pablo市就上升14%,到398,000元,而唯一下跌的是Richmond市,跌6%,到415,000元。

East Bay Times引述業界分析指,東灣的房地產市場雖然供應有限,價錢都很高,但是銷售情況仍然良好,只要利率仍然處於合理水平,以及灣區經濟持續強勁,這種情況會持續到年底。

