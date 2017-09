東灣華裔開發商涉違反選舉捐款法被聯邦政府起訴

By

【KTSF 郭柟報導】

東灣一間知名開發商的華裔總裁James Tong,涉嫌作出非法競選捐款,被聯邦政府起訴,週一提堂受審。

起訴書內容指出,今年72歲的James Tong,涉嫌在2012和2013年借他人名義,作出超過1萬元的違例捐款給一個政治委員會,協助一名聯邦官職的候選人。

檢控官沒有透露涉案的是什麼政治委員會,也沒有透露該名候選人的身份,不過《舊金山紀事報》就說,該名候選人是時任國會民主黨議員Eric Swalwell。

Swalwell發聲明指,他對此事並不知情,直至FBI長展開調查時才向他提及。

Swalwell又表示,聯邦司法部跟他說,認為他和他的競選團體沒有做出非法行為,並且有配合調查。

Tong週一交出護照後獲釋候審,下一次提堂日期是9月29日。

他一經定罪,可判最多入獄兩年,以及罰款5萬元或違例金額的10倍。

Tong在去年曾因違反聯邦瀕危物種法而被定罪,罰款約100萬元。

