南灣聖荷西市週一早上發生地震,震級為黎克特制3.9級。

據美國地質研究所公布的資料,地震是於早上9時39分發生,震央位於Alum Rock東北方約5哩。

聖荷西市及南灣多市,以至東灣佛利蒙市都有居民報稱感到震動。

