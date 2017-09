By

【KTSF】

日本海岸對出水域當地時間週四凌晨發生黎克特制6.1級地震,暫無傷亡及損毀報告。

據美國地質研究所指出,地震於當地凌晨發生,距離釜石市東南方約176英里,距福島市以東約200英里。

2011年一場大地震及引發的海嘯,一度導致福島市核電站發生核危機。

而在日本週四發生地震前,墨西哥週二發生7.1級地震,造成至少225人死亡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。