墨西哥發生黎克特制7.5級地震,震央位於南部瓦哈卡州沿岸,震源深度約10公里,位於300多公里外的首都墨西哥城亦感到震動,有建築物搖晃。

香港天文台則錄得地震強度為7.1級,太平洋海嘯警報中心相信今次地震不會引發海嘯。

墨西哥南部去年9月,先後發生8級及7級地震,逾1,000人死傷。

