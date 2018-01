By

【KTSF】

位於墨西哥的加州灣對出海域,週五早上發生6.3級地震,沒有損毀報告。

美國地質研究所表示,這次地震的震央位於Loreto市東北偏北約48哩的海域,介乎Baja California Sur省和Sonora省,震源深度約6哩。

