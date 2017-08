By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山對開的太平洋海岸週二早上發生黎克特制3.2級地震。

美國地質研究所(USGS)錄得地震發生於週二早上6點36分,震源深度約5公里,屬於淺層地震,震央距離舊金山動物園約6.8英里。

舊金山日落區有市民感到震動,震感強烈,亦聽到房屋及窗口因震動發出的聲響。

