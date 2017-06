By

【KTSF 陳令楠報導】

中美洲國家危地馬拉週四發生黎克特制6.8級地震。

當地電視台拍到直播室的燈及電視搖動,當地多個建築物亦受損。

美國地質研究所(USGS)錄得危地馬拉在當地時間早上6時31分發生6.8級地震,震央位於該國的太平洋海岸。

報導指,全國都感到震動,而鄰國薩爾瓦多亦有市民慌忙走到街上,危地馬拉總統發推文,呼籲國民保持冷靜。

