【i-CABLE】

印尼爪哇發生6.5級地震,有建築物在地震中倒塌,最少一人死亡。

中爪哇一間醫院在地震中損毀,醫護人員協助病人撤離,當局指中爪哇和西爪哇,均有建築物在地震中倒塌,估計死傷數字會上升。

地震在當地週五深夜發生,美國地質勘探局探測到地震強度6.5級,震源深度91公里,當局一度在爪哇部分沿岸地區發出海嘯警報,首都雅加達及部分城市亦感受到震動。

