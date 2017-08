By

雖然仍然有不少人不認同全球暖化,但週一公佈的兩項不同的研究就不約而同地指出,到這個世紀終結時,全球的氣溫很可能會上升攝氏兩度,或者是華氏3.6度。

兩項研究各自使用不同方法,第一個實驗統計學分析,最後預測地球氣溫會上升高達攝氏4.9度。

另一項就是有關以往溫室氣體排放的研究,結果發現就算人類突然停止燃燒石化燃料,到了2100年,地球還是會熱大約兩度,若溫室氣體排放繼續多15年,地球氣溫上升則可能多達3度。

科學家表示,地球氣溫上升攝氏兩度,可以引發海平面上升、生物大滅絕、超級旱災、山火增加、更猛烈的颶風,甚至北極冰層更多融化。

兩項研究都是在特朗普總統宣布美國退出巴黎氣候協定前完成。

