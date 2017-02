By

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州的低收入家庭每年可以獲得額外的家庭福利稅務優惠,不過州府指,去年有200萬合資格申請者,最後只有40萬人申請,加州及聯邦政府約有20億的退稅未有人申領,州府在2015年首推Earned Income Credit稅務優惠,今年希望讓更多家庭知道。

沒有子女的合資格申請人,去年的收入最多是6,717元,加州退稅最多可達217元,聯邦的退稅就可達506元。

有兩名子女的家庭,去年年收入不多於14,161元,就分別可獲州府及聯邦約2,406元及5,572元的退稅,合資格家庭要額外填寫不同的報稅表。

本年度的報稅限期是4月18日,不少非牟利機構都有為低收入家庭提供免費報稅服務,合資格家庭可向他們查詢這項稅務優惠。

