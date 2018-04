By

【KTSF】

聯邦疾病防控中心(CDC)警告,全美共有35人因為食用生菜感染大腸桿菌,範圍擴及11個州。

CDC指出,這些有大腸桿菌的切片羅馬生菜,產地為亞利桑那州的Yuma地區,但尚未確定是哪一個農場或供應商,當局建議消費者丟棄產自Yuma地區的生菜。

目前受感染的35人中,從12至84歲都有,其中22人要住院治療,3人出現腎衰竭症狀。

CDC表示,病患是來自11個州的居民,其中有9人來自賓州,加州則尚未有病例傳出。

大腸桿菌感染常見的症狀有腹瀉、排便出血、腹痛和嘔吐,潛伏期為食用後3至4天,若出現這些症狀務必及早就醫。

版權所有,不得轉載。