南加婦被利刀刺死 彌留間供出兇徒是13歲兒子

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南加州一名婦人週三在家中被人用利刀襲擊，她躺在血泊中彌留之際，她對接報到場的警員說，行兇者是其13歲患有自閉症的兒子，她送院搶救後傷重不治。
死者是47歲婦人Barbara Scheuer-Souzer，居住在Garden Grove市，警員稍後在附近一個購物中心，拘捕懷疑涉案的兒子，他有可能被控兇殺罪。
由於他尚未成年，警方沒有公開其名字，也沒有透露行兇動機。
警方稱，她兒子最近有數天離家出走，死者曾在社交網站Facebook發文，呼籲親友協助尋人。
死者的母親Eleanor Watson向當地報章透露，其孫兒早前因為潛入一幢正進行杜蟲的民宅，觸發警鐘大響，而被警方拘押。
身為祖母的Watson坦言，她希望警方拘押其孫兒，因為他脾氣暴燥，而且有暴力傾向。
Watson稱，女兒生前與兒子的關係時好時壞，但她是一名好母親，做任何事都為他設想。
雖然患有自閉症，但Watson表示，她孫兒在日常生活上可以高度自主，而且是好學生，懂得分辨是非壞，她也不明白為何會發生這樣的事。
遇害婦人已離婚，死後遺下兩名成年兒子和一名女兒。
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