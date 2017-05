南加婦被利刀刺死 彌留間供出兇徒是13歲兒子

By

南加州一名婦人週三在家中被人用利刀襲擊,她躺在血泊中彌留之際,她對接報到場的警員說,行兇者是其13歲患有自閉症的兒子,她送院搶救後傷重不治。

死者是47歲婦人Barbara Scheuer-Souzer,居住在Garden Grove市,警員稍後在附近一個購物中心,拘捕懷疑涉案的兒子,他有可能被控兇殺罪。

由於他尚未成年,警方沒有公開其名字,也沒有透露行兇動機。

警方稱,她兒子最近有數天離家出走,死者曾在社交網站Facebook發文,呼籲親友協助尋人。

死者的母親Eleanor Watson向當地報章透露,其孫兒早前因為潛入一幢正進行杜蟲的民宅,觸發警鐘大響,而被警方拘押。

身為祖母的Watson坦言,她希望警方拘押其孫兒,因為他脾氣暴燥,而且有暴力傾向。

Watson稱,女兒生前與兒子的關係時好時壞,但她是一名好母親,做任何事都為他設想。

雖然患有自閉症,但Watson表示,她孫兒在日常生活上可以高度自主,而且是好學生,懂得分辨是非壞,她也不明白為何會發生這樣的事。

遇害婦人已離婚,死後遺下兩名成年兒子和一名女兒。

