美國加州一隊搖滾樂隊原定在荷蘭鹿特丹舉行演唱會,但因當局收到懷疑襲擊情報要取消,荷蘭警方扣留了兩人。

鹿特丹警方在演唱會場地附近一輛客貨車上發現多個氣樽,荷蘭警方是收到西班牙方面情報,指演唱會可能受襲擊,在現場發現這輛掛上西班牙車牌的客貨車有可疑,扣留了西班牙籍司機,但調查後認為他不涉及恐怖襲擊。

警方其後在鹿特丹以南,另外扣留一名22歲男子,正調查他是否涉及恐怖襲擊,事件中的搖滾樂隊名字與阿拉伯語中的「真主」相近,樂隊解釋過原意是改一個聽落神聖的名字,無意冒犯。

