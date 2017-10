By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Dublin市週二下午發生二級山火,大火已焚燒了116英畝,火勢有75%受控。

Dublin市的山火從週二下午1點53分左右開始,地點在Tassajara與Fallon Roads附近,縣警一度要求居住在Signal Hill Drive、Cog Hill Terrace、Saddle Creek Terrace,以及 Avellina Drive 的居民疏散,目前他們已經可以回家。

由於煙霧污染嚴重,在Dublin Ranch以及Positano社區的居民,需要留守室內,直到空氣好轉為止。

截至目前為止,Dublin大火中無人受傷,也沒有建築物受損。

