By

【KTSF】

東灣一名女子從一輛正在行駛的救護車裡面跳出來,被公路上的汽車撞死,警方指她早前被警方拘捕,但因為拒捕而遭警員電擊。

警方指這名女子涉嫌在週一凌晨魯莽駕駛,在Pleasanton市駕車連續撞擊多部汽車,及至少一名路人,警方試圖追捕她,過程中她激烈反抗,期間試圖去拿警員的佩槍,於是警員據報對她使用了電擊槍。

警方隨後將這名女子送上救護車前往醫院作健康評估,當救護車開到680公路轉往Dublin市西行580公路交界處時,救護車因事故在路邊停下,這時女子從救護車中跳出來,在奔逃時被公路上的汽車當場撞死。

警方暫未公佈這名女子的身份。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。