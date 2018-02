By

【KTSF 郭柟報導】

最新報告發現,睡眠不足駕駛的危險性可能比預期高。

美國汽車協會(AAA)最新的調查,發現約一成的公路車禍是由睡眠不足駕駛所引致,而聯邦政府的統計數字就說,只是佔1至2%。

AAA表示,在過去幾個月,監察了大約3,500名駕駛者得出數據,如果你發現自己開車時眼睛張不開、偏離行車線、記不起幾英里前駛到哪裡,就不應開車,又建議避免食得太飽開車,以及避免開車前服用有睡意的藥物。

至於開長途車就建議每兩小時或100英里休息一會,或跟朋友輪流開車,真的太累的話,就應停在路邊小睡20至30分鐘,都有助提神。

不過最重要始終是開車前要有充足睡眠,AAA表示,睡眠不足駕駛有可能跟醉駕一樣危險。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。