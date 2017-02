索馬里持續旱災釀大飢荒 有嬰兒餓至皮包骨

By

【KTSF 吳倩妤報導】

非洲國家索馬里持續大旱,廣泛地區正面臨大飢荒,民眾都紛紛湧到首都摩加迪蘇尋求援助。

在摩加迪蘇的救濟站,民眾要排很長的隊才領到一點稀粥,婦女與兒童的情況最凄慘,有些幼兒已明顯出現營養不良徵狀,聯合國人道組織估計,當地約有363,000名兒童嚴重營養不良,當中71,000人是極度營養不良,急需救援。

有媽媽說,家鄉發生飢饉,他們不得不來到裡乞討食物,她更說餓到連趕烏蠅的力氣都無,她叫人看看她手中幼兒的慘況,其他家庭都是同樣處境,地方及國際救援機構已經竭盡所能。

索馬里救援組織的負責人說,今個月內,他們已在該處記錄近2,000個極度營養不良的兒童,還未計算在此之前已到來尋求援助的孕婦及家有小孩的人。

災民好多來自玉米糧食種植地區,當地現在連飲水都成問題,更不要談灌溉農作物,這些家庭有不少人留下較大的孩子在家裡,大人就攀山越嶺 長途跋踄,步行幾十公里來到首都求助,索馬里現政府呼籲世界緊急伸出援手。

