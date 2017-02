Sierra山區積雪22年來最多 1月風暴緩加州約半旱情

By

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區大部分地區從週三晚開始下雨,預計這股風暴會斷斷續續持續到本週六早上。另外Sierra山區最新的降雪量報告顯示,入冬至今的積雪量已超出平均值七成以上。

灣區週三晚到週四清晨普遍降雨,不過相對上個月的風暴,這次的雨量並不大,舊金山只有不到0.1英吋,聖荷西不到0.05英吋。

氣象部門預測這股風暴會斷斷續續持續到週六早上,城市地區的雨量估計有半英吋到1.25英吋不等。雖然下雨 ,但氣溫並沒有明顯下降,內陸地區週四白天的最高氣溫達到華氏65度左右,晚上最低氣溫則是55度左右,預計未來幾天的白天最高溫都將回升至甚至超過60度。氣象部門預測,另一波降雨將從本週日晚開始一直到下週一。

這個冬季的雨雪充沛,加州水資源局的最新報告顯示,截至週四Sierra山區的積雪量已達到平均值的173%,是自1995年以來積雪量最多的一年,對久旱的加州也是一個好消息,因為Sierra山區的積雪佔加州水資源的三分之一。今年一月的幾場風暴緩解了加州大約五成旱情,而去年同期,加州九成五地區都面臨旱災。

州府官員表示,州長布朗會等到今冬雨雪季節即將結束時,才會考慮是否宣布解除乾旱緊急狀態。

