Sierra山區積雪22年來最多 1月風暴緩加州約半旱情

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【KTSF 梁秋玉報導】

灣區大部分地區從週三晚開始下雨，預計這股風暴會斷斷續續持續到本週六早上。另外Sierra山區最新的降雪量報告顯示，入冬至今的積雪量已超出平均值七成以上。

灣區週三晚到週四清晨普遍降雨，不過相對上個月的風暴，這次的雨量並不大，舊金山只有不到0.1英吋，聖荷西不到0.05英吋。

氣象部門預測這股風暴會斷斷續續持續到週六早上，城市地區的雨量估計有半英吋到1.25英吋不等。雖然下雨 ，但氣溫並沒有明顯下降，內陸地區週四白天的最高氣溫達到華氏65度左右，晚上最低氣溫則是55度左右，預計未來幾天的白天最高溫都將回升至甚至超過60度。氣象部門預測，另一波降雨將從本週日晚開始一直到下週一。

這個冬季的雨雪充沛，加州水資源局的最新報告顯示，截至週四Sierra山區的積雪量已達到平均值的173%，是自1995年以來積雪量最多的一年，對久旱的加州也是一個好消息，因為Sierra山區的積雪佔加州水資源的三分之一。今年一月的幾場風暴緩解了加州大約五成旱情，而去年同期，加州九成五地區都面臨旱災。

州府官員表示，州長布朗會等到今冬雨雪季節即將結束時，才會考慮是否宣布解除乾旱緊急狀態。

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