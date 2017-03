By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市府和高等法庭提醒市民,要是因沒有繳付罰款而被吊銷駕照的話,可以在本月底之前申請減低罰款數額,並恢復駕照。

舊金山經濟和勞工發展局引述加州數據,到2015年3月結束的3年期間,有超過一萬人因為收到罰單沒有出庭,或沒有繳付罰款而被吊銷駕照。

數據顯示,這一萬人當中,多數是在如灣景區和田德隆區等地區,而沒有駕照其實更會加劇這些人士的生活壓力。

在今年的加州預算中,州長布朗立法停止利用吊銷駕照的方式,來確保開車人士繳付被罰的款項。

因此被吊銷駕照的人可以馬上申請恢復駕照,並利用現有的特赦計劃,減少拖欠的罰款數額,需要利用這個計劃恢復駕照的人士,可以致電311 詢問詳情。

