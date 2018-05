By

今年夏季如果計劃駕車外遊,到油站加油時,要有心理準備要多付錢了。

據Oil Price Information Service提供的數據,美國普通級汽油的平均價格目前是每加侖2.81元,較去年同期的2.38元高,而據美國汽車協會(AAA)的數據,全美有16%加油站的每加侖汽油已超過3元水平。

分析師表示,今年的駕車外遊季節,汽油價格將會是2014年來最貴的一年.

美國汽油價格上升的原因有很多,自去年6月以來,美國原油價格一直穩步上揚,上週升至每桶68.64元,為2014年12月以來最高。

另外,全球經濟處於增長勢頭,也推高對石油的需求,與此同時,石油輸出國組織去年通過減產,也導致石油供應下滑。

