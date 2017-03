San Ramon測試無人駕駛巴士 望明年初正式上路（視頻）

By

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區第一部全電動無人駕駛巴士在東灣San Ramon市正式投入測試。

無人駕駛電動巴士是由法國公司EasyMile所設計,全電腦自動操作,目前在San Ramon市一個商業園區內行駛,進行測試。

園區管理公司的發言人Chris Weeks表示,巴士穿梭於園區內接送員工,巴士上的感應器會跟隨公司所設計不同的路線圖,及標記的位置例如大樓、大樹及環境的轉變等,來判斷行駛的方向,

Weeks說:”它能夠感應環境的變化,上一次我們測試時遇上坑洞,巴士對此作出反應及能夠繞過,巴士能像人類般在不同的情況下,作出冷靜的反應。”

Weeks表示,無人駕駛巴士推出測試後,不少人除了帶著好奇心上前看過究竟外,同時對如何操作及其安全性充滿疑問,Weeks解釋,巴士就像一個機械人,只會跟隨設計師的指示。

Weeks說:”程式設定後,巴士只會重複指示,因此非常可靠及安全。”

另外,巴士上配備一個紅色的緊急停車按鈕,讓乘客在有需要的情況下按下,巴士便會自動停駛,以及有輔助殘疾人上下車的設備。

在Sunset Development正式向加州汽車管理局(DMV)申請公路行駛批准前,無人駕駛巴士將會於Bishop Ranch Business Park停車場上測試行駛數個月,並希望於今年底或2018年年初,將行駛路線由停車場移至San Ramon街道上。

