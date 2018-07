By

【KTSF】

週三國慶日,舊金山Panhandle區有司機被指向一名女路人投擲煙花,導致女路人受傷,警方正追緝該名涉案司機。

警方於晚上7時45分接報,到達Fulton街夾Masonic大街調查。

受害人是一名20歲女子,她報稱當時站在街角,突然有一輛四門汽車在她身旁停下。

司機接著把煙花擲向她,煙光接著爆破起來,導致女子的左腳受傷,司機接著沿Fulton街向東疾駛離開。

