By

【KTSF】

舊金山Dogpatch地區週三早上發生汽車傷人案,一名男司機與人口角後,憤而駕車撞向5名人士,其中4人重傷垂危。

事發於早上10時25分左右,地點在Illinois街夾24街的街角處。

男司機蓄意駕車撞向5人後,立即逃離現場。

5名傷者已全部送院治療,其中4人有生命危險。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。