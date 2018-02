男子東灣駕失車撞縣警 縣警開槍男子逃脫

By

【KTSF】

東灣Hayward市附近週四早上有人駕駛一輛偷來的SUV多功能車,被指駕車撞向一名阿拉米達縣警,縣警見狀向司機開槍,司機最後成功逃脫。

事發於早上9時41分左右,地點在Arbor大街附近的West A街,SUV當時疑違反交通條例,騎著電單車執勤的縣警遂把車輛截停。

當時縣警尚未知SUV已被車主報失,縣警與司機交涉期間,司機被指突然駕車撞向縣警的電單車,縣警見狀向SUV的車頭開出多槍。

暫時未知司機有否中槍,縣警則沒有受傷。

涉案司機接著駕車離開,之後在駛至West A街夾Royal大街棄車奔逃。

阿拉米達縣警局正與Hayward市警局及加州公路巡警局聯手追捕涉案司機,當局已劃出搜查範圍,有可能逐家逐戶上門調查,當局已呼籲身處附近的民眾留守室內。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。