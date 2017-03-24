涉在Wal-mart停車場駕車撞路人 女司機落網

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【KTSF 崔凱橋報導】

警方已經拘捕於上星期日在東灣Union City的Walmart停車場，涉嫌駕車撞傷多名途人的女疑犯。

居住在Hayward市23歲女子Jessica Malicoat，週四在家中被捕，她涉嫌觸犯以致命武器襲擊罪，現時拘留於東灣Dublin市的Santa Rita監獄，不准保釋。

警方表示，幸好有多名民眾提供線索，才能迅速鎖定疑犯居住的地點。

上星期日下午6時，女疑犯在Walmart被拒絕退款較早前購買的電池後，情緒變得非常激動，隨後返回自己的銀色本田Accord兩門汽車，在停車場倒車時橫衝直撞，警方指她”撞上多人”，還差點撞倒一個家庭，當中包括一名3歲女童。

事件發生後，她高速駕車駛離現場，其間多名途人需跳開，避開其車輛。

Malicoat定於下週一在東灣佛利蒙法院出席過堂聆訊。

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