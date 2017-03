涉在Wal-mart停車場駕車撞路人 女司機落網

By

【KTSF 崔凱橋報導】

警方已經拘捕於上星期日在東灣Union City的Walmart停車場,涉嫌駕車撞傷多名途人的女疑犯。

居住在Hayward市23歲女子Jessica Malicoat,週四在家中被捕,她涉嫌觸犯以致命武器襲擊罪,現時拘留於東灣Dublin市的Santa Rita監獄,不准保釋。

警方表示,幸好有多名民眾提供線索,才能迅速鎖定疑犯居住的地點。

上星期日下午6時,女疑犯在Walmart被拒絕退款較早前購買的電池後,情緒變得非常激動,隨後返回自己的銀色本田Accord兩門汽車,在停車場倒車時橫衝直撞,警方指她”撞上多人”,還差點撞倒一個家庭,當中包括一名3歲女童。

事件發生後,她高速駕車駛離現場,其間多名途人需跳開,避開其車輛。

Malicoat定於下週一在東灣佛利蒙法院出席過堂聆訊。

