By

【KTSF】

舊金山列治文區週三凌晨發生意外,一輛車撞入一棟建築內,司機受重傷。

警方指事發於凌晨3點半,案發地點在列治文區Clement街夾Arguello大道,一輛白色小型貨車撞入一棟有6個單位的公寓大樓。

警方表示,涉事汽車司機受重傷,有生命危險,目前已經送院救治。

公寓大樓的居民被疏散,直到確認大樓的建築架構安全為止,該區的水電供應亦因事故暫停。

事故原因仍在調查中,警方透露,事發時該名司機可能在疲勞下駕駛。

