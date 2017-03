By

東灣佛利蒙市附近的Dumbarton橋週三中午發生致命車禍,男司機懷疑欲超前一輛大卡車,失控撞車亡。

當局已證實死者是64歲男子Terrance Culhane,居住在Dublin市。

警方於中午11時43分左右接報,指Dumbarton橋收費站以西發生車禍。

Culhane當時駕駛一輛2003年Hyundai汽車,企圖超前左方的一輛大卡車,但差點撞上中間分隔欄,Culhane見狀立即扭動駕駛盤,但卻用力過猛,導致汽車撞上金屬圍欄,衝力令汽車翻轉多次才停下。

救護員到場後當場宣告司機不治,事發後,有兩條行車線一度封閉讓當局調查。

