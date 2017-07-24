德州貨櫃車偷渡慘劇增至10死 司機被控可判死刑

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德克薩斯州San Antonio市發生的貨櫃車偷渡命案已造成10人死亡，涉案司機週一被落案起訴，如果罪名成立，最高可被判處死刑。

涉案司機現年60歲，名叫James Matthew Bradley Jr.，來自佛羅里達州Clearwater市，他被控非法偷運人蛇謀利致他人死亡罪。

當局週日在一輛停在Walmart店外的貨車上，在貨櫃箱中發現數十人在裏面，其中8人已死亡，另外兩人送院搶救後不治，當局恐怕死亡人數可能進一步上升，因為救出約20人，目前性命危在旦夕，當中很多出現嚴重缺水和中暑的情況。

其中一名乘客向當局報稱，他們要輪流在貨櫃箱中一個小洞透氣，並不斷拍打貨櫃箱，希望引起司機注意。

司機則對調查員說，貨櫃車已賣出，他從艾奧瓦州駕駛貨櫃車到德州Brownsville市，他說他不知道貨櫃箱中有人，直至他把貨櫃車停下，外出小便才知道。

他聽到拍打的聲音，打開貨櫃箱的門，才驚覺裏面有人，然後被一大班”西班牙人推撞倒地上”。

司機稱他知道貨櫃箱的冷凍系統失靈，而且4個通風口可能被堵塞，他也承認雖然知道有數人可能已死，但他並沒有即時報警。

有乘客對調查員說，他與其他人是乘坐小艇非法入境美國，然後被帶上貨櫃車，載到San Antonio市，他說很多人在上車不久已感到呼吸困難。

這是美國有史以來，其中一宗死傷最慘重的偷渡慘劇，在2003年德州Victoria市，有19名偷度客被鎖在貨車上熱死。

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