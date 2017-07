德州貨櫃車偷渡慘劇增至10死 司機被控可判死刑

By

【KTSF】

德克薩斯州San Antonio市發生的貨櫃車偷渡命案已造成10人死亡,涉案司機週一被落案起訴,如果罪名成立,最高可被判處死刑。

涉案司機現年60歲,名叫James Matthew Bradley Jr.,來自佛羅里達州Clearwater市,他被控非法偷運人蛇謀利致他人死亡罪。

當局週日在一輛停在Walmart店外的貨車上,在貨櫃箱中發現數十人在裏面,其中8人已死亡,另外兩人送院搶救後不治,當局恐怕死亡人數可能進一步上升,因為救出約20人,目前性命危在旦夕,當中很多出現嚴重缺水和中暑的情況。

其中一名乘客向當局報稱,他們要輪流在貨櫃箱中一個小洞透氣,並不斷拍打貨櫃箱,希望引起司機注意。

司機則對調查員說,貨櫃車已賣出,他從艾奧瓦州駕駛貨櫃車到德州Brownsville市,他說他不知道貨櫃箱中有人,直至他把貨櫃車停下,外出小便才知道。

他聽到拍打的聲音,打開貨櫃箱的門,才驚覺裏面有人,然後被一大班”西班牙人推撞倒地上”。

司機稱他知道貨櫃箱的冷凍系統失靈,而且4個通風口可能被堵塞,他也承認雖然知道有數人可能已死,但他並沒有即時報警。

有乘客對調查員說,他與其他人是乘坐小艇非法入境美國,然後被帶上貨櫃車,載到San Antonio市,他說很多人在上車不久已感到呼吸困難。

這是美國有史以來,其中一宗死傷最慘重的偷渡慘劇,在2003年德州Victoria市,有19名偷度客被鎖在貨車上熱死。

