By

【KTSF】

紐約市一名Uber司機,自誇某晚在曼克頓開車時,連續過了240個綠燈,而且有片為證。

司機Noah Forman稱,他是在12月6日凌晨3時半實現了這個狀舉,歷時27分鐘,他更將過程拍下,再把視頻上載YouTube供大家觀看。

這次是Forman第二次創下開車連續過綠燈的紀錄,兩年前,他自誇一連過了186個綠燈。

在最新一次紀綠中,Forman由哈林一直開車到下東城區,才遇上第一個紅燈,Forman說,有信心可以再刷新紀錄,而紐約市的交通局暫未對視頻的真確性作出評論。

更多新聞:

加州元旦日推新法 進一步規範駕駛時使用手機

DMV出手介入 Uber暫停加州無人駕駛汽車服務

男子乘巴士電子煙突爆炸 手和腿被炸傷(視頻)

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。