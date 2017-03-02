疑憂被遣返 加州無證學生申領助學金人數減

【KTSF 黃恩光報導】
週四是加州無證學生申請加州助學金的最後限期，容許符合資格的無證學生申請大學助學金，可是今年的申請人數較去年下降了6成。
加州夢想法令（California Dream Act）讓符合資格的無證學生申請大學助學金，申請人必須在加州最少讀過3年高中，以及在加州的高中畢業。
與其他學生一樣，符合資格的無證學生有機會得到最多每年12,294元大學助學金，可是今年申請人數大幅下降，加州教育部甚至要發出公開信給所有校區以及高中，呼籲無證學生申請助學金。
當局猜測是特朗普總統上任後，強調要打擊非法移民，導致無證學生不敢申請助學金。
州教育部強調，California Dream Act是加州推行的計劃，與聯邦的暫緩遣返計劃DACA沒有關係，州政府承諾會盡最大努力，保護無證學生的個人資料。
申請加州助學金的網站是www.cde.ca.gov。
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