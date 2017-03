疑憂被遣返 加州無證學生申領助學金人數減

By

週四是加州無證學生申請加州助學金的最後限期,容許符合資格的無證學生申請大學助學金,可是今年的申請人數較去年下降了6成。

加州夢想法令(California Dream Act)讓符合資格的無證學生申請大學助學金,申請人必須在加州最少讀過3年高中,以及在加州的高中畢業。

與其他學生一樣,符合資格的無證學生有機會得到最多每年12,294元大學助學金,可是今年申請人數大幅下降,加州教育部甚至要發出公開信給所有校區以及高中,呼籲無證學生申請助學金。

當局猜測是特朗普總統上任後,強調要打擊非法移民,導致無證學生不敢申請助學金。

州教育部強調,California Dream Act是加州推行的計劃,與聯邦的暫緩遣返計劃DACA沒有關係,州政府承諾會盡最大努力,保護無證學生的個人資料。

申請加州助學金的網站是www.cde.ca.gov。

