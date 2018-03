By

【i-CABLE】 香港魚翅入口量過去10年大跌五成,轉口量同樣錄得七成半跌幅。

統計處數據顯示,去年香港入口約4,980噸魚翅,較2007年的10,210噸下跌五成一,轉口量就由10年前的5,600多噸,下跌至去年1,400多噸。

世界自然基金會香港分會指,香港每年處理全球約四成魚翅貿易,是全球最大的魚翅貿易中心。

去年入口和轉口量大減,顯示航空公司及船公司的魚翅禁運政策,及環保團體推動的無翅運動,都提高了市民及商販意識,期望政府繼續加強打擊非法入口受管制魚翅,令香港10年內成為無翅之都。

