拉斯維加斯週日晚發生的槍擊案,造成至少50人死亡,事發現場當時正舉行露天音樂會,在場有觀眾拍下槍手行兇時的子彈聲,以及人群走避的場面。

這宗血案是美國史上死傷最慘重的槍擊案件,傷者人數已升至400多人。

事發時,鄉謠歌手Jason Aldean正在台上獻唱,視頻可見槍聲突然傳出,音樂接著停止,有觀眾聽到槍聲,開始尖叫和走避。

當局表示槍手是內華達州男子Stephen Paddock,當局指他是在Mandalay Bay賭場酒店的32樓,向著群眾開槍,特警發現他時,他被指已吞槍自殺,暫時未知其行兇動機為何。

