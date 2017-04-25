數十少年賊匪闖捷運列車 連環打劫乘客財物

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【KTSF 崔凱橋報道】

在剛過去的週末，大約40至60名青少年一同衝上灣區捷運（BART）一道列車，在短短幾秒內搶劫乘客，至少兩名乘客受傷。

灣區捷運發言人表示，事發於上週六晚上9點20分左右，在東灣奧克蘭市（屋崙）的Coliseum站，有大約40至60名青少年跳過收費閘口，到達月台，當列車到站開門時，一同衝進列車搶劫車上的乘客。

當前往Dublin總站的列車到站開門時，他們衝上列車並搶劫，一共發生了7宗搶劫案。

6宗搶劫案是在列車上發生，而另一宗則在月台上被搶，青少年一共搶走了5部手提電話、一個錢包以及一個行李袋後，立刻逃離列車，整個過程只有約30秒。

混亂期間，兩名被搶的乘客頭部及面部被打傷，需要當場接受治療。

捷運表示，事發時沒有巡邏警員值班，捷運將會在Coliseum站增派人手加緊巡邏，認為這次事件發生及作案的人數之多並不尋常，但由於一眾疑犯可能未成年，因此不會公開閉路電視畫面，但會與當地的警察及校區合作發放圖像，試圖找出涉案的疑犯。

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