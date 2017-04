數十少年賊匪闖捷運列車 連環打劫乘客財物

By

【KTSF 崔凱橋報道】

在剛過去的週末,大約40至60名青少年一同衝上灣區捷運(BART)一道列車,在短短幾秒內搶劫乘客,至少兩名乘客受傷。

灣區捷運發言人表示,事發於上週六晚上9點20分左右,在東灣奧克蘭市(屋崙)的Coliseum站,有大約40至60名青少年跳過收費閘口,到達月台,當列車到站開門時,一同衝進列車搶劫車上的乘客。

當前往Dublin總站的列車到站開門時,他們衝上列車並搶劫,一共發生了7宗搶劫案。

6宗搶劫案是在列車上發生,而另一宗則在月台上被搶,青少年一共搶走了5部手提電話、一個錢包以及一個行李袋後,立刻逃離列車,整個過程只有約30秒。

混亂期間,兩名被搶的乘客頭部及面部被打傷,需要當場接受治療。

捷運表示,事發時沒有巡邏警員值班,捷運將會在Coliseum站增派人手加緊巡邏,認為這次事件發生及作案的人數之多並不尋常,但由於一眾疑犯可能未成年,因此不會公開閉路電視畫面,但會與當地的警察及校區合作發放圖像,試圖找出涉案的疑犯。

更多新聞:

南舊金山街頭劫案 女賊拳打女受害人搶手機

東灣賊匪假扮建築工人 闖鐘錶店打劫事敗逃脫

舊金山纜車司機涉偷車費被捕 每天私吞數百元

舊金山一天4宗搶手機案 受害人全是亞裔女性(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。