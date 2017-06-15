今年數十中國遊客在泰國身亡 不理警告下水樂極生悲

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中國人都喜歡去泰國玩，去年有超過870萬中國遊客，不過有報道指，今年以來，有超過30名中國遊客在泰國死亡，難道當地有針對中國人的恐怖襲擊？不單止今年，在去年都有70名中國人在泰國旅遊期間死亡，不過就與恐襲無關，反而是涉及近年不時引發爭議的遊客「不文明行為」，但可惜的是樂極生悲的原因，可能只是因為一時任性。

泰國布吉芭東海灘3天內分別有兩批中國遊客無視紅旗及不理救生員勸告堅持下海游泳，結果樂極生悲，先在本周一，4名中國女遊客強行下海游泳，結果3人被捲入海底。

經搶救，其中一人重傷仍然留醫，翌日、即本周二，又來一批，同樣4名中國遊客，其中兩人不聽救生員勸告照樣游泳，結果出意外。

救回一人，另一人則被大浪捲走失蹤，最終翌日早上發現一具遺體，證實是失蹤的18歲中國男遊客。

今年初至今，共有31名赴泰國中國遊客意外身亡，47人受傷，主要是溺水。

據泰國當局以死傷遊客國籍統計，今年以來中國遊客死傷最多，有78人，其次是俄羅斯、英國、印度等。

當地救生員指在危險海域海灘上，每隔50米會插一支紅旗警示，有中、英、泰、俄4種語言，提醒遊客不適宜游泳，也會不時吹哨子發警告，但有中國遊客反映警示不清晰，救生員則反映很多遊客不聽勸告，他指人手有限，已盡力保障遊客安全。

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