今年數十中國遊客在泰國身亡 不理警告下水樂極生悲

By

【i-CABLE】

中國人都喜歡去泰國玩,去年有超過870萬中國遊客,不過有報道指,今年以來,有超過30名中國遊客在泰國死亡,難道當地有針對中國人的恐怖襲擊?不單止今年,在去年都有70名中國人在泰國旅遊期間死亡,不過就與恐襲無關,反而是涉及近年不時引發爭議的遊客「不文明行為」,但可惜的是樂極生悲的原因,可能只是因為一時任性。

泰國布吉芭東海灘3天內分別有兩批中國遊客無視紅旗及不理救生員勸告堅持下海游泳,結果樂極生悲,先在本周一,4名中國女遊客強行下海游泳,結果3人被捲入海底。

經搶救,其中一人重傷仍然留醫,翌日、即本周二,又來一批,同樣4名中國遊客,其中兩人不聽救生員勸告照樣游泳,結果出意外。

救回一人,另一人則被大浪捲走失蹤,最終翌日早上發現一具遺體,證實是失蹤的18歲中國男遊客。

今年初至今,共有31名赴泰國中國遊客意外身亡,47人受傷,主要是溺水。

據泰國當局以死傷遊客國籍統計,今年以來中國遊客死傷最多,有78人,其次是俄羅斯、英國、印度等。

當地救生員指在危險海域海灘上,每隔50米會插一支紅旗警示,有中、英、泰、俄4種語言,提醒遊客不適宜游泳,也會不時吹哨子發警告,但有中國遊客反映警示不清晰,救生員則反映很多遊客不聽勸告,他指人手有限,已盡力保障遊客安全。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。