北加州山火起火或與PG&E倒塌電力設備有關（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州消防官員透露,當局正在調查北加州山火起因,是否與太平洋煤電公司(PG&E)倒塌的電力設備有關。

據聖荷西水星報報導,上週日晚北灣風力強勁,從9點半左右開始到之後的一個半小時內,Sonoma縣報警中心收到多宗報告, 表示有電線桿倒塌,電力變壓器爆炸,因此揣測這次災難性山火可能是倒塌的電力設備起火所引起。

而PG&E發表的書面聲明,回應表示,週日晚至週一早上,發生山火的地區風力時速高達75英里,可謂颶風級別,再加上之前乾旱,和上個冬季的暴雨,導致樹木根基不穩雜草叢生,影響了北灣電力系統,PG&E也收到電力故障報告,並已上報加州公用事業委員會(CPUC)及州消防部,並對這次火災的災民深表同情。

PG&E發言人陳凱珊接受電話訪問時說:”暫時我們不會推測任何有關引起火災的原因,但我們相信將來一定有很多不同的政府部門或機關進行調查,我們會全面配合這些調查,並將我們所知的告訴他們。”

加州森林防火部門表示,電纜起火應是引發山火的主因,而山火迅速蔓延,則是因為風力太強所致。

另外,沒有熄滅的煙頭、汽車逆火或使用電鋸都容易引發山火,而且約98%的山火都是人為造成。

PG&E表示,他們目前的首要任務是搶修電力系統,為受影響的用戶恢復供電。

陳凱珊說:”週日開始我們有超過25萬戶用戶停電,到現在我們已恢復八成電力,現在暫時還有29,000戶沒電,主要是在Sonoma縣和Napa縣。”

PG&E也提醒災區民眾,如果當局要求居民撤離,則應按照當地緊急部門的指引立即疏散,PG&E則會派專人切斷可能會受山火波及地區的煤氣和電力供應。

