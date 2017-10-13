北加州山火起火或與PG&E倒塌電力設備有關（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

加州消防官員透露，當局正在調查北加州山火起因，是否與太平洋煤電公司（PG&E）倒塌的電力設備有關。

據聖荷西水星報報導，上週日晚北灣風力強勁，從9點半左右開始到之後的一個半小時內，Sonoma縣報警中心收到多宗報告， 表示有電線桿倒塌，電力變壓器爆炸，因此揣測這次災難性山火可能是倒塌的電力設備起火所引起。

而PG&E發表的書面聲明，回應表示，週日晚至週一早上，發生山火的地區風力時速高達75英里，可謂颶風級別，再加上之前乾旱，和上個冬季的暴雨，導致樹木根基不穩雜草叢生，影響了北灣電力系統，PG&E也收到電力故障報告，並已上報加州公用事業委員會（CPUC）及州消防部，並對這次火災的災民深表同情。

PG&E發言人陳凱珊接受電話訪問時說：”暫時我們不會推測任何有關引起火災的原因，但我們相信將來一定有很多不同的政府部門或機關進行調查，我們會全面配合這些調查，並將我們所知的告訴他們。”

加州森林防火部門表示，電纜起火應是引發山火的主因，而山火迅速蔓延，則是因為風力太強所致。

另外，沒有熄滅的煙頭、汽車逆火或使用電鋸都容易引發山火，而且約98%的山火都是人為造成。

PG&E表示，他們目前的首要任務是搶修電力系統，為受影響的用戶恢復供電。

陳凱珊說：”週日開始我們有超過25萬戶用戶停電，到現在我們已恢復八成電力，現在暫時還有29,000戶沒電，主要是在Sonoma縣和Napa縣。”

PG&E也提醒災區民眾，如果當局要求居民撤離，則應按照當地緊急部門的指引立即疏散，PG&E則會派專人切斷可能會受山火波及地區的煤氣和電力供應。

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