道指週一狂瀉1,175點 2011年來最大跌幅

【KTSF】

週一美股延續上週五的跌勢,道瓊斯指數狂瀉1,175點,為2011年以來錄得的最大跌幅,也令今年以來錄得的升幅全部報銷。

銀行股週一表現最差,醫療、科技和工業類也顯著下跌,能源公司快隨油價下滑而急挫。

道指週一最多下瀉1,597點,市場分析師早已預期,美股將會大幅調整,通常在牛市下,股市下滑一成或以上是正常現象,美股過去兩年來,一直沒有重大調整。

週一出現的重大調整,令道指回落至24,000點的水平。

道指週一下滑1,175.21點,或4.6%,收市報24,345.75點。

標準普爾500指數下跌113.19點,或4.1%,收市報2,648.94點,為2011年8月以來最大跌幅。

納斯達克指數下跌273.42點,或3.8%,收市報6,967.53。

股市近日大幅波動,主要由於投資者憂慮通脹上升,或令聯邦儲備局加快加息頻率。

雖然週一股市大幅動盪,但仍不及金融危機時的跌幅大,在2008年9月,道指曾下跌777點,跌幅達7%,較週一的跌幅更大。

