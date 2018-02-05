道指週一狂瀉1,175點 2011年來最大跌幅

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【KTSF】

週一美股延續上週五的跌勢，道瓊斯指數狂瀉1,175點，為2011年以來錄得的最大跌幅，也令今年以來錄得的升幅全部報銷。

銀行股週一表現最差，醫療、科技和工業類也顯著下跌，能源公司快隨油價下滑而急挫。

道指週一最多下瀉1,597點，市場分析師早已預期，美股將會大幅調整，通常在牛市下，股市下滑一成或以上是正常現象，美股過去兩年來，一直沒有重大調整。

週一出現的重大調整，令道指回落至24,000點的水平。

道指週一下滑1,175.21點，或4.6%，收市報24,345.75點。

標準普爾500指數下跌113.19點，或4.1%，收市報2,648.94點，為2011年8月以來最大跌幅。

納斯達克指數下跌273.42點，或3.8%，收市報6,967.53。

股市近日大幅波動，主要由於投資者憂慮通脹上升，或令聯邦儲備局加快加息頻率。

雖然週一股市大幅動盪，但仍不及金融危機時的跌幅大，在2008年9月，道指曾下跌777點，跌幅達7%，較週一的跌幅更大。

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