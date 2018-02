美股週二大幅上落 道指收市回升567點

By

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週二繼續出現震盪,全日大上大落,到收市時,主要指數全面反彈勁升。

美股週二早上一開市繼續出現拋售,明顯走跌,道瓊斯週二開市跌了260點,其後更一度大跌567點,跌到調整領域,即從高峰跌了10%的水平,但不久強力反彈上升600點。

全日出現大升大跌的現象,不論是上升抑或下跌,波幅都很勁。

道指全日上落幅度超過1,100點,Nasdaq全日上落幅度達300點,S&P500全日波幅有107點。

美股經過兩日來大跌共超過6%之後,週二收市反彈回升,收復過去兩日的部份跌幅,道瓊斯和Nasdaq週二勁升超過2%,S&P500也飆升1.74%。

Goldman Sachs高盛指出,股市的調整似乎更傾向於技術性。

有分析師認為,今次股市拋售屬於恐慌性,或者是獲利回吐,即是一有斬獲就馬上離場,同時可以見到,拋售的股票集中在大型股,而不是中小型股,因此不是與經濟有關的拋售。

也有有分析師指出,目前整體經濟穩健,公司業績也良好,加上新的稅改法生效之後,大企業將海外的資金調回美國,經濟不會差得去哪裡。

因此也有輿論認為,股市坐過出車是政治因素所致,當中包括國會兩黨及府會之間目前面對的開支預算案僵局,特朗普政府不穩定,外交內政各方面的政策都出問題,加上通俄案,以及特朗普本人的行事風格越來越令人不安,終於令市場向他發出警告訊號。

版權所有,不得轉載。