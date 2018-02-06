美股週二大幅上落 道指收市回升567點

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【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週二繼續出現震盪，全日大上大落，到收市時，主要指數全面反彈勁升。

美股週二早上一開市繼續出現拋售，明顯走跌，道瓊斯週二開市跌了260點，其後更一度大跌567點，跌到調整領域，即從高峰跌了10%的水平，但不久強力反彈上升600點。

全日出現大升大跌的現象，不論是上升抑或下跌，波幅都很勁。

道指全日上落幅度超過1,100點，Nasdaq全日上落幅度達300點，S&P500全日波幅有107點。

美股經過兩日來大跌共超過6%之後，週二收市反彈回升，收復過去兩日的部份跌幅，道瓊斯和Nasdaq週二勁升超過2%，S&P500也飆升1.74%。

Goldman Sachs高盛指出，股市的調整似乎更傾向於技術性。

有分析師認為，今次股市拋售屬於恐慌性，或者是獲利回吐，即是一有斬獲就馬上離場，同時可以見到，拋售的股票集中在大型股，而不是中小型股，因此不是與經濟有關的拋售。

也有有分析師指出，目前整體經濟穩健，公司業績也良好，加上新的稅改法生效之後，大企業將海外的資金調回美國，經濟不會差得去哪裡。

因此也有輿論認為，股市坐過出車是政治因素所致，當中包括國會兩黨及府會之間目前面對的開支預算案僵局，特朗普政府不穩定，外交內政各方面的政策都出問題，加上通俄案，以及特朗普本人的行事風格越來越令人不安，終於令市場向他發出警告訊號。

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