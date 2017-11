By

【KTSF 張麗月報導】

道瓊斯指數週四首次衝破24,000點關口,再創新高。

道瓊斯指數週四一開市就首次衝破24,000點的心理關口,全日一度急升387點,收市報24,272.35點,升了331.67點,升幅1.4%,再創歷史新高,也是道指22年來,以月份的升幅來計算 ,是升得最長時間。

道指在30個交易日內升了1,000點,是有紀錄以來第三大升得最急。

有投資專家指出,道指升到24,000點水平,從技術層面來看可能無重大意義,只不過令人覺得股市正在上升,有利入市氣氛。

美股升主要因為市場樂觀期望共和黨人提出的稅改方案,本星期可以在參議院過關。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。