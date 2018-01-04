華爾街股市繼續升 道指首破25,000點關口

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【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週四繼續升，主要指數再創新高，其中道瓊斯衝破25,000點。

美股主要指數週四繼續微升，也是連升3個交易日，對踏入新的一年來說，是一個利好的勢頭。

道瓊斯週四再升多152點，道指在開市後不久就衝破25,000點的心理關口，道指在23個交易日內勁升1,000點，也是歷來在這個短時間內升得這麼快。

而Nasdaq週三已經率先突破7,000點關口，週四再升多12點。

特朗普總統週四與國會共和黨人開會討論移民政策時，表示繼續看好股市，並且猜測道指有望升上3萬點。

特朗普也發推文表示，將會繼續大幅削減無需要的規管措施。

年Nasdaq的表現最出色，升了近三成，道瓊斯也不錯，升超過25%。

依照股市這個勢頭，許多觀察家認為，牛市正進入一個新的狀態，即是有些投資者恐怕錯過了這個大好機會，於是紛紛趁勢入市，從而令到股市突然間急升。

但通常伴隨而來的就是股市可能會出現明顯的拋售，因此有投資專家預測，股市可能會形成一種泡沫，導致在未來6個月至兩年內，可以看見股市繼續飆升，然後到最後出現大量拋售。

也有專家繼續看好今年的股市，主要因為新的稅改法案生效之後，企業大幅減稅，可以帶動經濟發展。

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