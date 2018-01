華爾街股市繼續升 道指首破25,000點關口

By

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週四繼續升,主要指數再創新高,其中道瓊斯衝破25,000點。

美股主要指數週四繼續微升,也是連升3個交易日,對踏入新的一年來說,是一個利好的勢頭。

道瓊斯週四再升多152點,道指在開市後不久就衝破25,000點的心理關口,道指在23個交易日內勁升1,000點,也是歷來在這個短時間內升得這麼快。

而Nasdaq週三已經率先突破7,000點關口,週四再升多12點。

特朗普總統週四與國會共和黨人開會討論移民政策時,表示繼續看好股市,並且猜測道指有望升上3萬點。

特朗普也發推文表示,將會繼續大幅削減無需要的規管措施。

年Nasdaq的表現最出色,升了近三成,道瓊斯也不錯,升超過25%。

依照股市這個勢頭,許多觀察家認為,牛市正進入一個新的狀態,即是有些投資者恐怕錯過了這個大好機會,於是紛紛趁勢入市,從而令到股市突然間急升。

但通常伴隨而來的就是股市可能會出現明顯的拋售,因此有投資專家預測,股市可能會形成一種泡沫,導致在未來6個月至兩年內,可以看見股市繼續飆升,然後到最後出現大量拋售。

也有專家繼續看好今年的股市,主要因為新的稅改法案生效之後,企業大幅減稅,可以帶動經濟發展。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。